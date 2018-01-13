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بني سويف.. (44) ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 94
بني سويف.. (44) ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، بدء 44 ألف طالب وطالبة امتحان الشهادة الإعدادية داخل 279 لجنة بمحافظة بنى سويف والتى تستمر حتى الخميس المقبل.

وأكد محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف فى بيان له اليوم أن لجنة التقدير بكنترول الشهادة الإعدادية برئاسة رضا الخولي استعدت لتقدير الدرجات بالتزامن مع أداء الطلاب للامتحان من خلال 30 لجنة لجميع المواد الدراسية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه كلف رؤساء اللجان بتوفير سبل الراحة للطلاب وتهيئة الجو المناسب لاداء الامتحان وأصدر وكيل الوزارة توجيهاته إلى لجنة النظام والمراقبة برئاسة عصام عبد الفتاح بضرورة مراعاة الدقة في رصد الدرجات ومراجعتها بكل دقة مشددًا على توفير سبل الراحة للمعلمين القائمين على تقدير الدرجات كما طالب بالدقة في أعمال التصحيح والمراجعة وتصحيح كل جزئية لمصلحة الطلاب .

 

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