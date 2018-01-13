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لرفعها علم فلسطين.. الاحتلال الصهيوني يبعد مسنة عن الأقصى اسبوعين

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 208
لرفعها علم فلسطين.. الاحتلال الصهيوني يبعد مسنة عن الأقصى اسبوعين

 ابعد الاحتلال الصهيوني، الليلة الماضية،  مُسنّة المقدسية تبلغ من العمر(61 عاما) عن المسجد الاقصى المبارك، لمدة 15 يوما، بسبب رفعها علم فلسطين خلال وقفة بالأقصى عقب صلاة الجمعة، تنديداً بإعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب القدس عاصمة ﻹسرائيل.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المُسنّة المقدسية فور خروجها من المسجد الأقصى من جهة باب الناظر "أحد أبواب المسجد الأقصى"، وحوّلتها إلى مركز توقيف وتحقيق "الياهو" فى باب السلسلة قبل أن تنقلها إلى مركز اعتقال وتحقيق "القشلة" فى باب الخليل بالقدس القديمة.
يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت عقب صلاة الجمعة فى المسجد الاقصى خمسة أجانب وشاباً مقدسياً بحجة التكبير فى الأقصى، واحتجزت وثائق سفرهم وحولتهم للتحقيق فى مركز تابع لشرطة الاحتلال فى مدينة القدس.

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