سوهاج.. اشتباكات مسلحة بين عائلتين

قامت الأجهزة المعنية بفرض الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، طوقًا أمنيًا داخل قرية أولاد عليو دائرة مركز البلينا جنوب المحافظة، إثر حدوث مشاجرة مسلحة داخل القرية نتج عنها إصابة 3 أشخاص، نتيجة لتبادل إطلاق النار العشوائي.

تلقت الجهات المعنية اخطارًا يفيد بإصابة 3 أشخاص بدائرة مركز البلينا، نتيجة لاندلاع اشتباكات مسلحة ، وتم نقلهم للمستشفى، تم الدفع بالقوات لمكان الواقعة للسيطرة على الأوضاع.

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من "أيوب . ا . ع" 37 سنة، بطلق نارى و"إسلام . ا" 18 سنة و"الطبلاوى . ع"، مصابين بطلقات متفرقة بالجسم وتم تحويل الأخير للمستشفى الجامعى.

تم فرض طوق أمني بالمنطقة، وتم الدفع بالقوات وجار عمل التحريات اللازمة للتوصل إلى مرتكب الواقعة وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة