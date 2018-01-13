الإحتلال الصهيوني يعتقل خمسة مصلين من امريكا وتحولهم للتحقيق

قامت قوات الاحتلال الصهيوني بإعتقال خمسة مصلين من أميركا فور خروجهم من الأقصى، واحتجزت وثائق سفرهم وحولتهم للتحقيق في مركز الشرطة.
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