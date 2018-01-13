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الإحتلال الصهيوني يعتقل خمسة مصلين من امريكا وتحولهم للتحقيق

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 198
الإحتلال الصهيوني يعتقل خمسة مصلين من امريكا وتحولهم للتحقيق

قامت  قوات الاحتلال الصهيوني بإعتقال خمسة مصلين من أميركا فور خروجهم من الأقصى، واحتجزت وثائق سفرهم وحولتهم للتحقيق في مركز الشرطة.

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