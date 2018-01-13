تظاهرة تضامنية مع "عهد التميمي" في قرية بني صالح

نظم العشرات من الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب ، اليوم السبت 13 يناير ، تظاهرة تضامنا مع الطفلة الفلسطينية عهد التميمى المعتقلة لدى في سجون الاحتلال الصهيوني ،وذلك فى قريتها النبى صالح شمال مدينة رام الله فى الضفة الغربية المحتلة.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، بالاعتداء على التظاهرة ، وألقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة ، ما جعل الشبات يرشقون الحاجز العسكرى الذى يقيمه الاحتلال على مدخل القرية.

بدأت التظاهرة بمسيرة من وسط القرية، حمل خلال المشاركون الإعلام الفلسطينية وهتفوا باسم عهد التميمى وباسم المعتقلين الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية