Responsive image

13
يناير

السبت

26º

13
يناير

السبت

خبر عاجل

رفض دعوي عدم دستورية "قانون البريد"

 خبر عاجل
  • إصابة ثماني أشخاص إثر انفجار بألبانيا
     منذ دقيقة
  • البحيرة.. إصابة (7) أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الزراعى
     منذ دقيقة
  • تجديد حبس (43) شخصًا فى أحداث قسم شرطة المقطم 15 يوم على ذمة التحقيقات
     منذ دقيقة
  • العدو الصهيوني يقصف منطقة قرب معبر "كرم أبو سالم" فى قطاع غزة
     منذ دقيقة
  • اتهام (6 أبريل) وشباب الجبهة الديمقراطية بعدم الاعتداد بأحكام القضاء
     منذ دقيقة
  • رفض دعوي عدم دستورية "قانون البريد"
     منذ دقيقة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:20 صباحاً


الشروق

6:47 صباحاً


الظهر

12:03 مساءاً


العصر

2:55 مساءاً


المغرب

5:19 مساءاً


العشاء

6:49 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

تظاهرة تضامنية مع "عهد التميمي" في قرية بني صالح

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 267
تظاهرة تضامنية مع "عهد التميمي" في قرية بني صالح

نظم  العشرات من الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب ، اليوم السبت 13 يناير ، تظاهرة تضامنا مع الطفلة الفلسطينية عهد التميمى المعتقلة لدى في سجون الاحتلال الصهيوني ،وذلك فى قريتها النبى صالح شمال مدينة رام الله فى الضفة الغربية المحتلة.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، بالاعتداء على التظاهرة ، وألقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة ، ما جعل الشبات يرشقون الحاجز العسكرى الذى يقيمه الاحتلال على مدخل القرية.

بدأت التظاهرة بمسيرة من وسط القرية، حمل خلال المشاركون الإعلام الفلسطينية وهتفوا باسم عهد التميمى وباسم المعتقلين الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers