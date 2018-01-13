مقتل طالب فى مشاجرة بأوسيم

قتل طالب فى مشاجرة بين 5 أشخاص بأوسيم بسبب الخلاف على أولوية المرور بين قائد دراجة بخارية وسائق توك توك مما أسفر عن مقتل طالب، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.



تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وبانتقال رجال المباحث إلي محل الواقعة، تبين أن مشادة كلامية نشبت بين قائد دراجة بخارية وسائق توك توك بسبب الخلاف علي أولوية المرور، تطورت إلي مشاجرة، تدخل علي إثرها 3 أشخاص أخرين مما أسفر عن مقتل طالب نتيجة إصابته بنزيف بالمخ، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.