مصلى السيدات فى مسجد بالغربية يغرق بمياه الصرف الصحي



فى حالة مآساوية يجب محاسبة جميع مسئولي المحافظة عليها لكل الجهات المعنية، شهد مصلى السيدات الخاص بمسجد "الحجة فاطمة هانم" بقرية منشأة جنزور، التابعة لمدينة طنطا، في محافظة الغربية، غرقه فى مياه الصرف الصحي، ما ادى الى امتناع الصلاة فيه، واثار غضب واستياء المواطنين ، مطالبين المسؤلين بسرعة التدخل وعمل صيانه للمسجد، من المياه التى تغرقة بشكل دائم.

ومن جانبة اكد الشيخ بكر صالح وكيل وزارة الاوقاف بالغربية ان المديرية لم تتلقى اى شكاوى، وقرر تشكيل لجنة لمعاينة المسجد على ارض الواقع، قائلا ان المديرية لا تدخر جهدا فى الصيانة الدائمة للمساجد.