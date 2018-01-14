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مصرع طالب تحت عجلات قطار المنوفية

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 180
مصرع طالب تحت عجلات قطار المنوفية

لقى طالب مصرعه ، اليوم الأحد 14 يناير، إثر سقوطه من قطار بمحطة منوف بمحافظة المنوفية.

وتلقت  مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد بسقوط أحد الركاب أسفل أحد قطار طنطا القاهرة بمحطة قطار منوف.

بالانتقال والفحص تبين الكشف عن هوية المتوفى " ا ع ا " طالب، ومقيم بدائرة المركز ، وتوفى عقب انزلاق قدمه من القطار ليسقط تحت العجلات.

وبسؤال عم المتوفى قرر أنه أثناء استقلال نجل شقيقه القطار انزلقت قدمه وسقط أسفله مما أدى إلى وفاته ، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة  تبين وجود تهتك بالكتفين والصدر وكسور بالساعدين وكدمات بالضلوع والوفاة نتيجة الإصطدام بجسم صلب،.

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