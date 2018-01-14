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الغردقة.. ضبط (3) طن زيت طعام منتهي الصلاحية

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 162
الغردقة.. ضبط (3) طن زيت طعام منتهي الصلاحية


ضبطت الجهات المعنية بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، كميات كبيرة من زيت الطعام غير الصالحة داخل مخزن مواد غذائية بالغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

تلقت الجهات المعنية اخطارًا يفيد بضبط مدير مسئول عن مخزن مواد غذائية بمنطقة الجبل الشمالى- أول الغردقة بحوزته 3.260 طن زيت طعام منتهى الصلاحية وغير صالح للاستخدام الآدمى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 378 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

كما تمكن ضباط مباحث قسم التموين من ضبط المدير المسئول عن محل قطع غيار سيارات بالغردقة، وبحوزته 693 "بنطة شنيور – مفك تست - مفاتيح كهرباء" مستوردة وبدون فواتير، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 351 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

كما تم ضبط 5 قضايا عدم إعلان عن الأسعار، وقضية إدارة محل بدون ترخيص، وأخرى عدم حمل شهادة صحية، وقضية بيع أسطوانة أزيد من التسعيرة الجبرية .

 

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