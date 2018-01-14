القبض على عصابة توليد الدولارات !

فى قضية فكهاية من التي كنا نسمع عنها فى القصص الساخرة، أعلنت الجهات الأمنية القبض على تشكيل عصابى دولى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت.



تلقت أجهزة الأمن بلاغاً من المواطن "م.أ" 57 سنة، أفاد فيه بأنه تعرف على إحدى السيدات عن طرق موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ادعت أنها تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وأنها على وشك خروجها للتقاعد وترغب فى استثمار مكافأة نهاية الخدمة بالبلاد، وأنها سوف تقوم بإرسال مندوبها إليه لإطلاعه على المشروع المقدم منها، وهو تحويل أوراق سوداء فى حجم العملة الورقية فئه الـ100 دولار إلى دولارات حقيقية بعد معالجاتها باستخدام بعض المواد الكيماوية.



وفى وقت لاحق وعقب استمرار التواصل بينهما أوفدت إليه أحد مندوبيها "أفريقى الجنسية"، والتقى معه بإحدى المقاهى وتمكن من النصب عليه، حيث أجرى الأخير أمامه تجربة عملية لمعالجة ورقتين سوداء اللون فئة الـ100 دولار ومنحهما له كبداية عمل بينهم، وتأكد من صحتها بإحدى مكاتب الصرافة بالمنطقة.

وأضاف المجنى عليه أن جملة المبالغ المالية التى تم سحبها منه بزعم تنفيذ المشروع السابق بلغت حوالى 882 ألف جنيه، واكتشف عقب ذلك أنه تعرض لواقعة نصب.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائى لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، وأسفرت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة فى ارتكاب وقائع النصب، وهى عبارة "ماكينة لعد النقود– 20 هاتف محمول – كاميرا للتصوير ديجيتال 2 فيزا كارت – بعض الزجاجات بها بودرة سوداء – سبحة طولها 4 أمتار – 5 بواكى ورق أبيض شكل النقود من أعلى وأسفل كل باكو ورقة فئة المائة دولار – 15 باكو ورق أبيض شكل النقود سادة "، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، ووجه اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

