جامعة بني سويف تعلن ضبط (528) حالة غش بـ 21 كلية

قال رئيس جامعة بني سويف، الدكتور منصور حسن، انه تم ضبط عدد من حالات الغش في امتحانات الجامعة، بلغت 528 حالة في 21 كلية خلال أول أيام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم ضبط 158 حالة غش بكلية التجارة و159 بالحقوق و66 بالآداب و3 بالعلوم و7 حالات بالتعليم الصناعي و3 بالهندسة و38 بالتربية و28 بالتربية الرياضية وحالتين بالإعلام، و38 بالخدمة الاجتماعية و6 برياض الأطفال و13 بعلوم ذوى الاحتياجات الخاصة، وحالة واحدة في كل من كليات (الصيدلة - التمريض - الحاسبات - الهندسة - العلوم الصحية - السياحة - الفنادق - الزراعة) وحالة بالمعهد الفني للتمريض والفنون التطبيقية.

وأوضح، أن حالات الغش تنوعت باستخدام وسائل النقل من ورق خارجي، واستخدام الهاتف المحمول والكتابة علي ورق الأسئلة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع حالات الغش.