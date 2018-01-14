Responsive image

-2º

15
يناير

الإثنين

26º

15
يناير

الإثنين

 خبر عاجل
  • تركيا تعلن رفضها لتدريب أمريكا للأكراد بسوريا
     منذ 3 ساعة
  • منظمة التحرير الفلسطينية تطالب بمحاكمة قادة عصابة العدو الصهيوني فى الجنائية الدولية
     منذ 3 ساعة
  • وقف انتخابات الغرف السياحية المزمع اجراؤها الإثنين
     منذ 3 ساعة
  • ظهور (14) مختفى قسري بنيابة أمن الدولة العليا
     منذ 3 ساعة
  • تفجير سيارة قيادي حماس بصيدا تمت بعبوة ناسفة وزنها (500) جرام
     منذ 3 ساعة
  • تجدد التظاهرات فى المدن التونسية
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:20 صباحاً


الشروق

6:47 صباحاً


الظهر

12:03 مساءاً


العصر

2:55 مساءاً


المغرب

5:20 مساءاً


العشاء

6:50 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

ضبط مدرس استولي على 10 مليون جنيه من المواطنين بالدقهلية

منذ 9 ساعة
عدد القراءات: 324
ضبط مدرس استولي على 10 مليون جنيه من المواطنين بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مدرس تربية رياضية، بتهمة النصب على عدد كبير من المواطنين بمركز تمى الامديد وجمع منهم مبالغ مالية كبيرة بحجة حصولهم على شقق سكنية بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت الجهات المعنية بلاغًا بورود عدة بلاغات أمام الرائد احمد فتح الله رئيس مباحث مركز تمي الامديد ، بقيام مدرس بجمع أموال من الأهالي،  بحجة أنه يستطيع الحصول على شقق لهم بمحافظة 6 أكتوبر،  نظرا لوجود علاقة له بموظف كبير بوزارة الإسكان.

 واعترف مقدمو البلاغات أنهم قاموا بسداد مبالغ مالية له ما بين 400 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه ، ووصل عدد المتقدمين بالبلاغات إلى 20 شخص بينما قاربت المبالغ التي حصل عليه ما يقرب من 10 ملايين جنيه ، وتم تحرير المحاضر من 221 إلى 230 إدارى مركز تمي الامديد وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث عن الواقعة ، وضبط وإحضار المشكو فى حقه، وبعد التأكد من الوقائع وأن المتهم يدعي هاني م ح 41 سنة مدرسة تربية رياضية، مقيم قرية الخمسة التابعة لدائرة المركز ، تمكن ضباط المباحث من القبض عليه، وأمرت النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers