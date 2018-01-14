ضبط مدرس استولي على 10 مليون جنيه من المواطنين بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مدرس تربية رياضية، بتهمة النصب على عدد كبير من المواطنين بمركز تمى الامديد وجمع منهم مبالغ مالية كبيرة بحجة حصولهم على شقق سكنية بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت الجهات المعنية بلاغًا بورود عدة بلاغات أمام الرائد احمد فتح الله رئيس مباحث مركز تمي الامديد ، بقيام مدرس بجمع أموال من الأهالي، بحجة أنه يستطيع الحصول على شقق لهم بمحافظة 6 أكتوبر، نظرا لوجود علاقة له بموظف كبير بوزارة الإسكان.

واعترف مقدمو البلاغات أنهم قاموا بسداد مبالغ مالية له ما بين 400 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه ، ووصل عدد المتقدمين بالبلاغات إلى 20 شخص بينما قاربت المبالغ التي حصل عليه ما يقرب من 10 ملايين جنيه ، وتم تحرير المحاضر من 221 إلى 230 إدارى مركز تمي الامديد وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث عن الواقعة ، وضبط وإحضار المشكو فى حقه، وبعد التأكد من الوقائع وأن المتهم يدعي هاني م ح 41 سنة مدرسة تربية رياضية، مقيم قرية الخمسة التابعة لدائرة المركز ، تمكن ضباط المباحث من القبض عليه، وأمرت النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.