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القبض على محافظ المنوفية بتهم تتعلق بالفساد

منذ يوم
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القبض على محافظ المنوفية بتهم تتعلق بالفساد

كشفت مصادر أمنية، اليوم الأحد، أنه تم القبض على الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، ورجلي أعمال، لتورطهم في وقائع فساد.

وكشفت مصادر عن أن التحريات أثبتت تورط المحافظ في تخصيص قطعة أرض لرجلي الأعمال دون سند قانوني، مقابل رشوة قدرها 2 مليون جنيه وتم رصد المكالمات بينهم، بعد الحصول على إذن من النيابة.

وأضافت المصادر إنه "بعد تسجيل المكالمات الصوتية بين المتهمين، وتسجيل لقاءات بالصوت والصورة بينهم، تم الحصول على إذن من نيابة أمن الدولة العليا بالقبض على المتهمين"، مشيرة إلى أنه "ألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية القبض على المحافظ ورجلي الأعمال أثناء تقديم مبلغ الرشوة، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة، لاستكمال التحقيقات"، حسبما أفادت صحيفة "المصري اليوم".

وأوضحت المصادر أن "المحافظ حضر إلى مكتبه في تمام الـ9 صباحًا، ومارس عمله بشكل طبيعي، وعقد عدد من الاجتماعات استعدادًا لزيارة السيسي للمحافظة، المقررة، غدًا لافتتاح مبادرة (مصنعك جاهز بالتراخيص)، وافتتاح مستشفى ومدرسة بالمحافظة".

ولفتت المصادر إلى أن "المحافظ غادر مكتبه فجأة في تمام الساعة 3 عصرًا، دون إبلاغ مدير مكتبه بتحركاته على غير العادة، ودون إبداء أي أسباب".

في نفس السياق، أكد مصدر مسؤول بالمحافظة أن "عدد من قيادات المحافظة حاولوا الوصول إليه، لاطلاعه على آخر الاستعدادات من بعد الساعة 3 عصرًا إلا أنهم لم يتمكنوا حتى تم إعلان القبض عليه".

 

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