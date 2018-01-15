مصرع وإصابة 7 إثر انقلاب سيارة في المريوطية

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لقى 3 مواطنين مصرعهم ، وأصيب 4 آخرين ، صباح اليوم الإثنين 15 يناير، إثر انقلاب سيارة نقل بترعة المريوطية.

وقد تلقت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغًا بالواقعة، وجاري نقل المصابين والضحايا إلى عدد من المستشفيات، عن طريق الإسعاف.