الشرقية.. بتر ساق طفل سقط أسفل قطار وأسرته تعتزم مقاضاة السكة الحديد



بترت كامل ساق طفل فى الخامسة اليوم الإثنين، أثر سقوطه أسفل القطار، بمحافظة الشرقية، وتم تحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، وإتهم والده السكة الحديد بالتسبب فى إصابته.



تلقت الجهات المعنية إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى الزقازيق الجامعى، بإستقبال الطفل، " م أ " 5 سنوات مقيم دائرة قسم أول الزقازيق، مصابا ببتر كامل للساق اليمنى، إدعاء حادث قطار.



وتبين من التحقيقات وسؤال والده " أ .أ" 40 سنة سائق، قرر أثناء زيارته لأحد أقاربه بناحية السنطة بمحافظة الغربية، تحرك القطار وسقط نجله أسفله، مما أسفر عن حدوث إصابته، وتم نقله لمستشفى طنطا العام، وتحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، وإتهم والد الطفل السكة الحديد بالتسبب فى إصابة نجله وتم تحرير محضر بالواقعة.

