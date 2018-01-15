السيطرة على حريق هائل بمخزن أخشاب ومحل بقالة ببلبيس

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، على حريق هائل شب بمخزن أخشاب بمدينة بلبيس، وعلى حريق أخر نشب بمحل بقالة بقرية السماعنة مركز فاقوس.



تلقت الجهات المعنية اخطارًا يفيد بنشوب حريق بمخزن أخشاب بمنطقة الوفاء والأمل، ودفعت قوات الحماية المدنية، بعدد 5 سيارات إطفاء وتم السيطرة علي الحريق، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخزن أخشاب، ملك" و ج ج" 37 سنة مقيم العدلية، ونتج عن الحريق إحتراق بعض الأخشاب، ولم يسفر الحريق عن وجود خسائر بشرية،وبسؤال مالك المخزن، رجح أن يكون سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى.



وفي سياق متصل، تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة علي حريق نشب بمحل بقالة، بقرية السماعنة مركز فاقوس،وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائى، وجاري تحرير محضرين بالواقعة.

