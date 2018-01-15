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توقف حركة قطارات الزقازيق بسبب "رشق السائق بالحجارة"

منذ 4 ساعة
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توقف حركة قطارات الزقازيق بسبب "رشق السائق بالحجارة"


توقفت حركة قطارات الزقازيق - طنطا، اليوم الإثنين، لأكثر من ساعة، وذلك بسبب إصابة السائق إثر رشق شاب له بالحجارة.

كانت الجهات المعنية قد تلقت إخطار من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بورود بلاغا أثناء سير القطار رقم 233 القادم من طنطا إلى الزقازيق ودخوله محطة قرية "أم الزين"، حيث قام أحد الصبية بالقاء الحجارة علي جرار القطار ، ما أدي إلي كسر الزجاج الأمامي للجرار وإصابة سائق القطار ويدعي " ض .ف. خ" مقيم بالغربية بكدمة بالأنف، وأسفر ذلك عن تعطل القطار لمدة ساعة وتم نقل السائق لمستشفي الأحرار.

تمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق من ضبط الشاب ، ويدعي" م .أ .ع" 17 سنة سائق توك توك ومقيم دائرة المركز ، وتم استئناف السير مرة ثانية.

 

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