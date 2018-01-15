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نيابة القوصية تقرر حبس السائق المتسبب فى غرق (3) طلاب 15 يوم

منذ 4 ساعة
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نيابة القوصية تقرر حبس السائق المتسبب فى غرق (3) طلاب 15 يوم


قررت النيابة العامة بالقوصية، اليوم الإثنين، تجديد حبس سائق الميكروباص (مصطفى.ف) 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له النيابة تهمة الإهمال والذي تسبب إلى القتل الخطأ وغرق 3 طلاب بالصف الثالث الإعدادي الأزهري كانوا في طريقهم لأداء الامتحان، وإصابة 4 آخرين.

كما أقرت النيابة انتداب لجنة من الإدارة الهندسية بالمجلس المحلي لمعاينة طبيعة التربة والارتفاعات والانخفاضات الموجودة بها مع استعجال تقرير المهندس الفني التابع لإدارة المرور، الذي قام بمعاينة السيارة وفحصها.

وأظهرت التحقيقات أن سائق الميكروباص، يعمل دون رخصة قيادة وكان يقف في مكان غير ممهد ويصل ارتفاعه إلى 4 أمتار فوق سطح الماء وغير معد للوقوف ما أفقده التَحَكُّم على السيارة عندما بدأت تنزلق لأسفل وسقطت في النيل.

كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز القوصية يفيد بأنه حال تَمَكُّث السيارة رقم 1472 ن ق ج ميكروباص أجرة قيادة "م. ف"، 28 سنة، سائق، مقيم القصير، بالناحية الغربية للنيل، في انتظار الطلاب القادمين من القصير شرق النيل لتوصيلهم إلى مدارسهم لأداء امتحانات نصف العام، فوجئ قائدها وهو خارجها بتحركها وسقوطها بظهرها في نهر النيل من أعلى منحدر كانت تقف عليه وبداخلها 7 من الطلاب.

تم إنقاذ 4 منهم ووفاة ثلاثة آخرين.

 

 

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