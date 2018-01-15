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إضراب عمال وسائقي نظافة مدينة المحلة بسبب تأخر رواتبهم

منذ يوم
عدد القراءات: 627
إضراب عمال وسائقي نظافة مدينة المحلة بسبب تأخر رواتبهم


دخل المئات من عمال وسائقي جهاز نظافة مدينة المحلة الكبرى التابعين لحي ثان المحلة بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، في إضراب عن العمل احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم منذ الشهر الماضي .

وخلال تصريحات صحفية أكد أحد العمال ، ، أن رواتبهم متأخرة منذ شهر ديسمبر الماضي، مضيفًا أنهم يتقاضون أقل مرتبات، وأنهم تقدموا بطلبات عدة إلى نائبي رئيس الحي، لصرف رواتبهم، لكن دون جدوى.

وأشار إلى أنهم أضربوا عن العمل الأسبوع الماضي، ولكن تدخل عدد من نواب رئيس الحي، لفض الإضراب، وعاد العمال والسائقين إلى العمل، ولكن لم يتم تنفيذ وعودهم حتى الآن.

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