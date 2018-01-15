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إعادة فتح موانئ الإسكندرية والدخيلة عقب هدوء الأحوال الجوية

منذ 3 ساعة
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إعادة فتح موانئ الإسكندرية والدخيلة عقب هدوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة الموانئ، اليوم الإثنين، إعادة فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء سرعة الرياح.

وقال مصدر مسئول بهيئة ميناء الإسكندرية إن إدارة الحركة بالميناء قررت فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة، وذلك بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلى المعدلات التي تسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن بشكل آمن تمامًا.

وأضاف أن إدارتي حركة السفن والخدمات البحرية قامتا بقطر وإرشاد السفن الجاهزة للسفر، وسمحتا بدخول سفن المخطاف الخارجي ورسوها على الأرصفة طبقًا لأولوية التراكى.

من جهته، وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية الجهات المختصة بتوخي الحذر خلال دخول وخروج السفن حفاظا على الأرواح والممتلكات.

يذكر أن هيئة ميناء الإسكندرية أغلقت بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمس الأحد، لسوء حالة الطقس وزيادة سرعة الرياح، وحفاظًا على السفن وعدم اصطدامها ببعض أو بأرصفة الميناء.

 

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