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سوهاج.. فرض كردون أمني بمركز دار السلام للسيطرة على اشتباكات مسلحة

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 148
سوهاج.. فرض كردون أمني بمركز دار السلام للسيطرة على اشتباكات مسلحة

أعلنت السلطات الأمنية بمحافظة سوهاج، اليوم الإثنين، فرض كردون أمني داخل قرية أولاد يحي، التابعة لدائرة مركز دار السلام، للسيطرة على اشتباكات مسلحة داخل القرية بين عدد من المواطنين ، إثر تجدد خصومة ثأرية ، تبادلوا خلالها إطلاق النار العشوائي.

تلقت الجهات المعنية بلاغا من مركز شرطة دارالسلام، يفيد باندلاع اشتباكات مسلحة داخل قرية أولاد يحيى وتبادل إطلاق نار عشوائي. تم فرض طوق أمني بالمنطقة.

تم الدفع بالقوات للسيطرة على الأوضاع داخل القرية ، ووقف إطلاق النار وضبط مرتكبي الواقعة، فيما لم يتبين حتى الآن وجود إصابات من عدمه، وجار تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.

 

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