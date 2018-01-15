القبض على موظفين بحي العامرية بتهم فساد



ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الإثنين، القبض على اثنين من موظفي بحوث الإسكان بحي العامرية أول غرب الإسكندرية، لاتهامهما بالتلاعب في بحوث الإسكان للمواطنين.

وقالت مصادر رقابية إنه تم استدعاء اثنين آخرين من الموظفين السابقين؛ لاتهامهم بالتلاعب في بحوث الإسكان للمواطنين.

وكان العاملون بحي العامرية أول فوجئوا بدخول ضباط الرقابة الإدارية الحي، والقبض على اثنين من العاملين بإدارة بحوث الإسكان؛ لتلاعبهم في بحوث الإسكان للمواطنين، وتوجهوا بعد ذلك لمكتب رئيس الحي اللواء أحمد بسيوني. واستدعى الضباط اثنين آخرين من العاملين المحالين على المعاش للتحقيق معهما.