ركود شديد بورش تصنيع الآثاث بالفيوم



سادت حالة من الركود بين أصحاب ورش صناعة الأخشاب والموبيليا، بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب عدم إقبال المواطنين على شد غرف النوم والصالون والسفرة والانتريهات بسبب ارتفاع الأسعار الجنونى الذى طال صناعة الأخشاب، مما اضطر أصحاب هذه الورش إلى تسريح العمالة لعدم مقدرتهم على دفع يومياتهم.

يقول المعلم إبوسلام فتحى من مركز اطسا صاحب ورشة نجارة لتصنيع الموبيليات إننا نعانى أشد المعاناة من الركود الذى طال الصنعة وأصبحنا لا نستطيع سد احتياجاتنا اليومية من المصاريف، فمنذ عامين كان عندى الشغل فى الورشة وصالة العرض مش ملاحق عليه، وكان اللى عايز يحجز كان قبلها بشهور نظرًا لانخفاض السعر وإقبال الأهالى على المصنع يدويًا وعزوفهم عن الجاهز ولما الأسعار رفعت كل المواطنين ذهبوا لشراء الجاهز لأن أقل غرفة نوم يدويًا تتخطى العشرين والخامسة وعشرين ألف جنيه.