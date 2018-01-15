Responsive image

-2º

16
يناير

الثلاثاء

26º

16
يناير

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • أكراد سوريا يرفضون سعي أمريكا لتكوين جيش نظامي كردي
     منذ 3 ساعة
  • الزعنون: المركزي طالب الدول العربية بقطع العلاقة مع اسرائيل
     منذ 4 ساعة
  • "السادات" يعلن انسحابه رسميًا من مسرحية انتخابات الرئاسة: لن أشارك فى تلك المهزلة
     منذ 8 ساعة
  • ذعر بين مواطني السويس بسبب شحوط سفينة نقل غاز مسال
     منذ 8 ساعة
  • تأجيل قضية "محاولة اغتيال النائب العام المساعد" إلي جلسة 25 فبراير
     منذ 8 ساعة
  • احالة دعوي تحصيل رسوم قناة السويس بالجنيه المصري للقضاء الإداري
     منذ 8 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:20 صباحاً


الشروق

6:46 صباحاً


الظهر

12:04 مساءاً


العصر

2:56 مساءاً


المغرب

5:21 مساءاً


العشاء

6:51 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

ضبط (67) حالة غش بإمتحانات جامعة المنيا

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 204
ضبط (67) حالة غش بإمتحانات جامعة المنيا


قال نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مصطفي عبدالنبي، أنه تم ضبط 67 حالة غش جديدة بامتحانات جامعة المنيا خلال الأسبوع الثالث من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2017/2018 لتصبح عدد حالات الغش منذ بدء الامتحانات وحتى الآن 176حالة بمختلف الكليات.

وجاءت الـ 67 حالة الأخيرة بتوقيع عقوبة إلغاء المادة لـ40 طالبا وطالبة من كليات دار العلوم، والسياحة والفنادق، والفنون الجميلة، والآداب، والتربية، والعلوم، والحقوق، والتربية الرياضية، كما تم توقيع عقوبة الإنذار ل 23 حالة جاءت بكليات الآداب، والحقوق، والسياحة والفنادق، ودار العلوم، بالإضافة إلى إحالة 4 حالات تمت إحالتها لمجلس التأديب وتطبيق عقوبة المادة 125 بكليات الآداب ودار العلوم والتربية الرياضية.

 

 

 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers