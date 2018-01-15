ضبط (67) حالة غش بإمتحانات جامعة المنيا



قال نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مصطفي عبدالنبي، أنه تم ضبط 67 حالة غش جديدة بامتحانات جامعة المنيا خلال الأسبوع الثالث من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2017/2018 لتصبح عدد حالات الغش منذ بدء الامتحانات وحتى الآن 176حالة بمختلف الكليات.

وجاءت الـ 67 حالة الأخيرة بتوقيع عقوبة إلغاء المادة لـ40 طالبا وطالبة من كليات دار العلوم، والسياحة والفنادق، والفنون الجميلة، والآداب، والتربية، والعلوم، والحقوق، والتربية الرياضية، كما تم توقيع عقوبة الإنذار ل 23 حالة جاءت بكليات الآداب، والحقوق، والسياحة والفنادق، ودار العلوم، بالإضافة إلى إحالة 4 حالات تمت إحالتها لمجلس التأديب وتطبيق عقوبة المادة 125 بكليات الآداب ودار العلوم والتربية الرياضية.