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ضبط مسئول بمحليات بني سويف أثناء تقاضيه رشوة

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 246
ضبط مسئول بمحليات بني سويف أثناء تقاضيه رشوة


ألقت الجهات المعنية ببني سويف، اليوم الإثنين، القبض على ضبط مشرف متعاقد بمشروع المواقف موقف "محي الدين" التابع لديوان عام المحافظة أثناء تقاضيه رشوة.

وضبط (عادل ج خ س) 28 عاما مشرف بموقف "محي الدين" ببني سويف أثناء تقاضيه رشوة قدرها عشرين جنيها من (أيمن م ع ) 49 سنة قائد سيارة أجرة بني سويف مقابل السماح له بتحميل ركاب من داخل موقف "محي الدين" وتم تحرير المحضر رقم 1535 جنح مركز بني سويف.

وبالعرض على النيابة العامة بإشراف المستشار عماد على المحامى العام لنيابات بني سويف قررت حجز المتهمين (عادل ج. ، أيمن م ع م) وعرضهما رفقة تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة وظروفها وملابساتها مع مراعاة مدة الحجز القانونية ويستعلم من ديوان عام محافظة بني سويف عما إذا كان المتهم (عادل ج خ س) موظف بمشروع المواقف العامة لديوان المحافظة من عدمه وفي الحالة الأولى إرفاق الدرجة المالية والوظيفية له.

 

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