القبض على موظفين ببريد الفيوم اختلسا (584) ألف جنيه

ألقت الجهات الأمنية بمحافظة الفيوم، القبض على موظفين اثنين بمكتب البريد بتهمة اختلاس 584 ألف جنيه.

وردت معلومات لإدارة شرطة البريد مفادها وجود اختلاس مبالغ مالية من حسابات التوفير الخاصة بعملاء مكتب بريد الفيوم.

وبإجراء التحريات السرية أكدت صحة ما ورد من معلومات بقيام كل من "س. ح"، 48 سنة، و"ت. م"، 41 سنة، باختلاس 584 ألف جنيه من حسابات المكتب محل عملهما إبان فترة عمل كل منهما، وذلك عن طريق إثبات المبالغ المسلمة إليهما بقيمة أقل والاستيلاء على الفارق لنفسيهما دون وجه حق.

وباستدعاء المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكابهما الواقعة.