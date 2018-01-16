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ضبط قضية فساد بـ (75) مليون جنيه فى حي الجناين بالسويس

منذ 5 ساعة
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ضبط قضية فساد بـ (75) مليون جنيه فى حي الجناين بالسويس

 

كشفت تحقيقات أكدتها مصادر أمنية، بمحافظة السويس، اليوم الثلاثاء، عن فساد بالجملة فى قضية تراخيص منازل بحي الجناين والذى تم إحالته للنيابة العامة تحت إشراف المستشار عماد الدهشان المحامى العام لنيابات السويس، أن هناك وقائع فساد تقدر ب 75 مليون جنيه تزوير وتلاعب فى تراخيص المجمع العشرى.

واتهمت الرقابة الإدارية بالمحضر أن موظفين بالحي قاموا خلال الأربع أعوام الماضية بإصدار أكثر من 120 ترخيص بناء منازل بالمخالفة للقانون.

وتضمنت مستندات المخالفات خرائط تكشف تلاعب موظفين بالحي في المستندات إصدار تراخيص البناء بالمخالفة للقانون مما أضاع على خزينة الدولة ملايين الجنيهات.

وضمت أوراق التحقيقات صورا من التراخيص غير القانونية الصادرة من الحي والتي قام أشخاص بالاستفادة بها بالمخالفة للقانون.

وقامت النيابة العامة بالسويس بفتح تحقيق موسع في قضية فساد تراخيص حي الجناين وتم الاستماع إلي عدد من الشهود بالقضية.

وأمس تمكن ضباط الرقابة الإدارية من ضبط محافظ المنوفية متلبسًا برشوة واثنين آخرين من رجال الأعمال، وتم إلقاء القبض عليه وإحالته لنيابة أمن الدولة العليا.

 

 

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