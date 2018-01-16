القبض على مسئول بوزارة الزراعة فى القليوبية متلبسًا برشوة



ألقت الجهات المعنية، القبض على أحد قيادات مديرية الزراعة بالدقهلية متلبسًا بتقاضى رشوة مالية من أحد المواطنين مقابل إنهاء إجراءات نقل مزرعة دواجن مخالفة باسمه وإصدار جميع التراخيص لها.

البداية عندما تلقي ضباط الرقابة الإدارية بالدقهلية معلومة من أحد المواطنين، بطلب مدير الشئون القانونية بمديرية الزراعة بالدقهلية رشوة مالية قدرها 150 ألف جنيه، مقابل نقل ملكية مزرعة دواجن قام بشرائها باسمه، مؤكدًا له أن المزرعة بها مخالفات مبان ويصعب الموافقة عليها.

وتم الاتفاق بين الطرفين على تسليم مبلغ الرشوة أمام مسجد الزراعيين بجوار مديرية الزراعة، وتمكن ضباط الرقابة الإدارية من ضبط المتهم، متلبسا بتقاضى مبلغ الرشوة وتصوير الواقعة بالصوت والصورة، تحرر محضر بالواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة.