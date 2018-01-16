الحذاء.. أجدد طرق الغش بامتحانات الإسكندرية

أعلنت جامعة الإسكندرية ضبط العديد من الطلاب متلبسين بالغش أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2017/2017.

وكان أحدث هذه الطرق ما شهدته كلية التجارة من ضبط لطالبة تغش عن طريق الكتابة على حذائها ، وفق ما أكد ه عميد كلية التجارة بجامعة الاسكندرية الدكتور السيد الصيفي، أنه تم ضبط فتاة تقوم بالغش عن طريق الكتابة على حذائها، للتحايل على الرقابة على الامتحانات .

كما قامت الطالبة بتدوين أجزاء من المقرر الدراسي على حذاء قماش أبيض كانت ترتديه، وتم ضبط طالب يغش عن طريق الهاتف المحمول، وهناك من قام بالكتابة على يديه، وتم تحرير محاضر للجميع واحالتهم للتحقيق.