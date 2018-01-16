Responsive image

-12º

16
يناير

الثلاثاء

26º

16
يناير

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • "النقض" تقبل طعن النيابة وتقرر إعادة محاكمة 26 من "الوايت نايتس"
     منذ 33 دقيقة
  • الكيان الصهيوني يمنع أعمال ترميم المسجد الأقصى
     منذ 33 دقيقة
  • تأجيل قضية "فض رابعة العدوية" لجلسة 27 يناير
     منذ 2 ساعة
  • أردوغان: العملية العسكرية لتركيا في سوريا ستدعمها المعارضة السورية
     منذ 2 ساعة
  • الأمم المتحدة: 22 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية
     منذ 2 ساعة
  • القبض على مسئول بوزارة الزراعة فى القليوبية متلبسًا برشوة
     منذ 5 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:20 صباحاً


الشروق

6:46 صباحاً


الظهر

12:04 مساءاً


العصر

2:57 مساءاً


المغرب

5:22 مساءاً


العشاء

6:52 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

الحذاء.. أجدد طرق الغش بامتحانات الإسكندرية

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 144
الحذاء.. أجدد طرق الغش بامتحانات الإسكندرية

 

أعلنت جامعة الإسكندرية ضبط العديد من الطلاب متلبسين بالغش أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2017/2017.

وكان أحدث هذه الطرق ما شهدته كلية التجارة من ضبط لطالبة تغش عن طريق الكتابة على حذائها ، وفق ما أكد ه عميد كلية التجارة بجامعة الاسكندرية الدكتور السيد الصيفي، أنه تم ضبط فتاة تقوم بالغش عن طريق الكتابة على حذائها، للتحايل على الرقابة على الامتحانات .

كما قامت الطالبة بتدوين أجزاء من المقرر الدراسي على حذاء قماش أبيض كانت ترتديه، وتم ضبط طالب يغش عن طريق الهاتف المحمول، وهناك من قام بالكتابة على يديه، وتم تحرير محاضر للجميع واحالتهم للتحقيق.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers