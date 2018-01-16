مرشدو السياحة فى أسوان يطالبون بزياة الأجرة اليومية

طالب مرشدو السياحة بمحافزة أسوان، اليوم الثلاثاء، بزيادة الأجرة اليومية المخصصة لهم، جاء ذلك خلال اجتماع تم عقده أمس الإثنين.

وانتقد المرشدون تمسك بعض الشركات السياحية بأجر المرشد السياحي الذي كان يتقاضاه قبل إقرار الإصلاح الإقتصادي في مصر ، وخاصةً أن الشركات تحصل على قيمة الرحلة بالدولار، فمن المنطقي أن تزيد بالتبعية يومية المرشد.

وطالب مرشدو أسوان بزيادة اليومية مستندين الي قرار وزير السياحة في هذ الشأن، فمن حق المرشد أن يعيش حياة كريمة، وأن يتقاضى أجر يتناسب مع الجهد المبذول في أدائه لعمله وأيضا يمكنه من الظهور بمظهر مشرف ولائق أمام السائحين، لافتين إلي أن المرشد لا يمثل شركته فقط ، إنما المرشد السياحي يمثل المصريين أمام السائح .

وناشدوا الشركات للتجاوب مع مطالب المرشدين العادلة والمشروعة، وتنفيذ قرار وزير السياحة بهذا الشأن لصالح العملية السياحية.