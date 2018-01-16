انتحار عامل شنقًا داخل مصنع فى الغربية بسبب ظروفه المادية

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد



أقدم عامل فى العقد الثالث من عمره على الانتحار شنقًا داخل مصنع مراتب بمنطقة الغفران التابعة لمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وذلك بسبب الأوضاع المادية الخاصة به، وقررت النيابة دفن الجثة.

تلقت الجهات المعنية إخطارًا يفيد بانتقال اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية والعقيد وليد الصواف مفتش مباحث أول وثان طنطا والرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم لعمل المعاينات الأولية حول الحادث.

وكشفت الفحص المبدئي بأن العامل يدعي محمود.ع.ا.ا 22 سنة من محافظة المنوفية يعمل بمصنع مراتب وشنق نفسه داخل المصنع، وجار إخطار النيابة العامة لمعاينة الجثة والطب الشرعي للكشف وإصدار التقرير النهائي للوفاة.

وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابات المختصة للتحقيق.