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ارتفاع جنوني لأسعار اللحوم بالمنيا

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 536
ارتفاع جنوني لأسعار اللحوم بالمنيا

 


شهدت أسعار اللحوم بمحافظة المنيا، ارتفاع جنوني، حيث ارتفعت اليوم إلى أكثر من 130 جنيها فى بعض الأحياء الشعبية فى حين وصلت إلى 140 جنيهًا فى الأحياء الراقية بمحافظة المنيا.

المواطنون برروا الارتفاع المفاجئ مرة أخرى عدم وجود الرقابة المستمرة من قبل وزارة التموين والطب البيطرى وبعض الجهات المعاونة إلى جانب غياب تحرير المحاضر للجزارين خاصة فى القرى بعد أن وصلت أسعار اللحوم ما بين 110 و130 جنيهًا.

وأكد عمران قطيعى أن الجزارين لا رقيب عليهم، حيث يبيعون بأسعار دون رقيب، وأن الجزارين خلوها خل وإحنا مش عارفين نعمل إيه معاهم اشتكينا لكل المسئولين محدش رد علينا.

من جانبه قرر محافظ المنيا عصام البديوى فتح منافذ لبيع اللحوم الحية والبلدية أمام الوحدات الحلية بالقرى والمدن والإدارات التعليمية وكل المصالح الحكومية 3 أيام أسبوعيًا أمام كل مؤسسة بسعر 100 جنيه.

 

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