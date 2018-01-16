انتظام حركة قطار قليوب عقب رفع الاشغالات

قالت هيئة السكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، أن حركة القطارات بقليوب قد انتظمت عقب توقفها أثر اصطدام القطار 327 ركاب على طريق "القاهرة- شبين القناطر"، بسيارة أجرة رقم 3481 ق م، بسبب اقتحام السيارة شريط القطار، بمكان غير مخصص للعبور، مما أسفر عن مصرع شخصين.



كان العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، تلقى بلاغا من الأهالى فى الساعات الاولى من صباح اليوم، باصطدام قطار بسيارة أجرة، أثر عبورها من مكان غير مخصص للعبور، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، واهتم اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية بالواقعة، فقرر الدفع بسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن الحادث على خط قليوب – شبين القناطر، وبالمعاينة تبين اصطدام القطار 327 ركاب، بسيارة أجرة رقم 3481 ق م، بسبب عبور السيارة شريط القطار، بمكان غير مخصص للعبور، مما أدى إلى وفاة شخصين بالسيارة.



تحرر محضر بالواقعة، وتم تحويل الجثتين إلى مستشفى قليوب، وتولت النيابة التحقيق.

