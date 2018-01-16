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انهيار منزل بالمنوفية يسفر عن مصرع فلاح

منذ 9 ساعة
عدد القراءات: 244
انهيار منزل بالمنوفية يسفر عن مصرع فلاح


توفي فلاح تحت جدران منزله بقرية كفر منصور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وبتوقيع الكشف الطبى تبين أن الوفاة نتيجة الإصابات ولا توجد شبهة جنائية.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارًا يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام " س ف ذ " 65 سنة فلاح ومقيم بقرية كفر منصور دائرة المركز مصاباً باشتباه نزيف بالمخ والصدر، وجرح قطعى بفروة الرأس، وكسر بالضلوع من الناحية اليسرى، وتوفى عقب وصوله.

بالانتقال والفحص، وسؤال نجله "ر.س.ف" 31 سنة مؤهل متوسط، قرر أنه أثناء قيام المتوفى بهدم حائط منزل بذات الناحية سقط عليه وحدثت إصابته التى أودت بحياته، ونفى الأول الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن الوفاة نتيجة الإصابات ولا توجد شبهة جنائية، تم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.

 

 

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