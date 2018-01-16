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القبض على مسئول بتموين الإسماعيلية بتهمة الاختلاس

منذ 8 ساعة
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القبض على مسئول بتموين الإسماعيلية بتهمة الاختلاس


ألقت الجهات الأمنية، اليوم الثلاثاء، القبض على أمين عهدة بإحدى الشركات التابعة لوزارة التموين بالإسماعيلية لاختلاسه 415 ألف جنيه بالاستيلاء على العهد المسلمة إليه وعدم توريدها.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من محامي بإحدى شركات التجارة بمحافظة الإسماعيلية بقيام "إبراهيم. ز.م" أمين عهدة بإحدى شركات تجارة الجملة التابعة لوزارة التموين ، سبق إتهامه في قضيتى " تبديد – غش تجارى " باستغلال موقعه الوظيفى واختلاس العهدة المسلمة إليه من السلع التموينية والتلاعب في الفواتير، وعدم توريد قيمتها للشركة والبالغ إجمالها 415,790 جنيهاً .

وبإجراء التحريات أكدت فرق البحث الجنائى صحة الواقعة، وتم الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، من خلال تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال المتهم بمعرفة مديرية التموين بالإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية بأمن الإسماعيلية تم ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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