مصرع وإصابة (3) أشخاص فى مشاجرة بالفيوم



لقي عامل مصرعه وأصيب شقيقة وآخر، فى مشاجرة بمحيط منيا الحيط بمركز اطسا، فى محافظة الفيوم، بسبب خلافات عائلية سابقة.

كانت الجهات المعنية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بمصرع مواطن وإصابة آخر بقرية منيا الحيط.

وانتقلت الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين أن مشاجرة نشبت بين كل من "حمدي.م" (38 سنة-عامل)، توفي إثر إصابته بطعنتين بالقلب والصدر، وشقيقه "مصطفى" (35 سنة-عامل)، مصاب بطعنتين بالظهر والصدر، "طرف أول"، وكل من "محمد.ح" (29 سنة-عامل)، هارب، وشقيقه "محمود.ح" (23 سنة-عامل)، هارب.

وأوضحت التحريات الأولية للمباحث، أن أطراف المشاجرة جميعهم من قرية منيا الحيط، وأن المشاجرة بسبب خلافات عائلية سابقة بينهم، ونقل المتوفي لمستشفى إطسا المركزي، والمصاب لمستشفى الفيوم العام، وكلفت إدارة البحث الجنائي، بإجراء التحريات بشأن الواقعة، وتم ضبط المتهمان الهاربان والسلاح المستخدم.