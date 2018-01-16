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التعليم المفتوح ببني سويف يعلن بدء الإمتحانات 21 يناير الجارى

منذ 6 ساعة
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التعليم المفتوح ببني سويف يعلن بدء الإمتحانات 21 يناير الجارى

أعلنت جامعة بني سويف، علي لسان رئيسها الدكتور منصور حسن، اليوم الثلاثاء، عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالتعليم المفتوح، وذلك يوم 21 يناير الجاري على مستوى برامج (الآداب –الإعلام –الترجمة –الخدمة الاجتماعية –دار العلوم) وحتى الرابع من فبراير بينما تبدأ امتحانات برنامجي الحقوق والتجارة في 27 يناير وحتى 11 فبراير.

وأوضح حسن أنه تم تجهيز الكنترولات وإعلان الجداول وأرقام الجلوس إضافة إلى تحديد أماكن إجراء الامتحانات والتي تقام داخل الحرم الجامعي مشددا على ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب أثناء تأديتهم للامتحانات.

 

 

 

 

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