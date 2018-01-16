Responsive image

17
يناير

الأربعاء

26º

17
يناير

الأربعاء

 خبر عاجل
  • سرقة غرفة نوم الملك "فاروق" وعرضها فى مزاد علني بأمريكا
     منذ 4 ساعة
  • التحقيقات تكشف تورط نجل وزير سابق فى رشوة محافظة المنوفية
     منذ 4 ساعة
  • تأجيل قضية "لجان العمليات المتقدمة" إلي جلسة 18 فبراير
     منذ 4 ساعة
  • وصول وفد يهودي إلي ضريح "أبو حصيرة" لأداء شعائر تلمودية
     منذ 4 ساعة
  • الهند .. إلغاء المساعدات المقدمة سنويا للحجاج المسلمين
     منذ 4 ساعة
  • "الصحة": أسعار 30 دواءً ستزداد بنسبة تصل لـ50%
     منذ 4 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:20 صباحاً


الشروق

6:46 صباحاً


الظهر

12:04 مساءاً


العصر

2:58 مساءاً


المغرب

5:22 مساءاً


العشاء

6:52 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

بني سويف .. انتحار زوج لمروره بأزمة نفسية

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 155
بني سويف .. انتحار زوج لمروره بأزمة نفسية

أقدم زوج على الانتحار شنقاً داخل منزله في ببا جنوب بني سويف، لمروره بأزمة نفسية نتيجة خلافات أسرية.

فقد تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارا من اللواء ممدوح أبو زيد مدير إدارة البحث الجنائي، بانتحار "أحمد  ش.م"- 42 سنة مقيم في ببا جنوب المحافظة، انتقل المقدم مصطفى أبو طالب رئيس وحدة مباحث ببا، إلى مكان البلاغ؛ حيث تبين انتحار المتوفى شنقا داخل منزله.

ودلت التحريات الأولية للمقدم مصطفى أبو طالب، أن المتوفى كان يمر بأزمة نفسية لوجود خلافات أسرية، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى ببا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers