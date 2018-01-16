بني سويف .. انتحار زوج لمروره بأزمة نفسية

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أقدم زوج على الانتحار شنقاً داخل منزله في ببا جنوب بني سويف، لمروره بأزمة نفسية نتيجة خلافات أسرية.

فقد تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارا من اللواء ممدوح أبو زيد مدير إدارة البحث الجنائي، بانتحار "أحمد ش.م"- 42 سنة مقيم في ببا جنوب المحافظة، انتقل المقدم مصطفى أبو طالب رئيس وحدة مباحث ببا، إلى مكان البلاغ؛ حيث تبين انتحار المتوفى شنقا داخل منزله.

ودلت التحريات الأولية للمقدم مصطفى أبو طالب، أن المتوفى كان يمر بأزمة نفسية لوجود خلافات أسرية، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى ببا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.