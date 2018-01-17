هجوم شديد على نائبة حي ثان المحلة بسبب صفعها موظف على وجهه (فيديو)

هاجم نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، فيسبوك وتويتر، اليوم الأربعاء، على نائبة رئيس حي ثان المحلة ، لكثر المشاكل التي افتعلتها في حق زملائها بالعمل مطالبين الجهات المسئولة بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء بالتدخل ونقل نائبة رئيس الحى.

جدير بالذكر أن نائبة رئيس حي ثان طنطا قامت بالتعدي بالضرب والسباب علي مساعد رئيس الحي لإعمال النظافة اثناء تواجده داخل جراج مجلس المدينة خلال محاولتة اقناع عمال النظافة والسائقين بالعوده الي العمل اثناء اضرابهم عن العمل للمطالبه بمستحقاتهم المتاخرة.

وكشف مصدر بحى ثان المحلة رفض ذكر اسمة انهأ ثناء الإضراب، توجه شريف مسعود مساعد رئيس حي ثان المحلة لإعمال النظافة في محاولة منه لعودة العمال للعمل مره أخري بسبب تراكم القمامة في الشوارع المدينة، موضحا انه إثناء حديثه مع العمال، تدخلت نائبة رئيس الحي قائله له " أنت مالك بتتكلم ليه ياله من هنا " فقام بالرد عليه قائلا " اتكلمي معايا براحة وباحترام " ونشبت بينهم مشادة كلاميه بسبب رفعه صوتها عليه امام العمال والسائقين واثناء ذلك قامت بصفعه علي وجهه امام الجميع.

وقال المصدر انه سادت حالة من الغضب الشديد بين العمال لقيامها بالتعدي علي احد قيادات حي ثان المحلة والمسئول عن اعمال النظافة بالضرب علاوة علي إلقائها وابل من السباب وألفاظ الخارجة للجميع المتواجدين، موضحا ان كل ما حدث كان في وجود رئيس مدينة المحلة الكبري ونائب الاول لرئيس حي ثان المحلة.

فى المقابل اكد شريف مسعود مساعد رئيس حي ثان المحلة لاعمال النظافة، انه توجه الي جراج مجلس المدينة بعد ان اتصل به احد زملائه عن قيام العمال بتنظيم وقفه احتجاجية وأعلنهم الإضراب عن العمل لحين صرف الرواتب المتأخرة، واثناء تواجده وسط العمال والحديث معهم تفاجئ بقيام نائبة رئيس الحي، ونشبت مشادة كلاميه قائلاه " انت ايه جايبك هنا ومالك بالموضوع ياله من هنا روح شوف شغلك " قائلا لها " بعد اذنك اتكلمي براحة " واثناء حديثها فاجئتة بقيامها بصفعه علي وجهه " قائلا انا بتكلم معاها لقتها زقتني من صدري وضربتني بالقلم علي وشي ".

اكد " مسعود" انه انتقل علي الفور الي النيابة الادراية وتقدم بشكوي ضدها بما حدث، وايضا حرر محضر بقسم ثان المحلة يحمل رقم 394 لسنة 2018، مطالبا من المسئولين بسرعة اتخاذ الاجراءات ضدها.