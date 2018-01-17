القبض على مديرة بمستشفى السويس بتهمة النصب على المواطنين

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ألقت الجهات الأمنية بمحافظة السويس، اليوم الأربعاء، القبض على مديرة شئون العاملين بمستشفى السويس العام لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بأنها تبنى وحدات سكنية.

تلقت الجهات المعنية إخطارا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية يفيد بتحرير مواطنين محاضر اتهموا فيها "أ.أ" مديرة شئون العاملين بمستشفى السويس العام بالنصب عليهم وجمعهم 1.5 مليون جنيه من المواطنين تحت مزاعم بناء وحدات سكنية.

وقدم المقدم خالد عبدالناصر رئيس مباحث الأموال العامة محضر تحريات مبدئي للنيابة العامة اتهم المسئولة بالمستشفى العام بالنصب والاحتيال.

وبصدور قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار المسئولة بالمستشفى، ضبط المقدم خالد عبدالناصر رئيس مباحث الأموال العامة على المسئولة بالمستشفى العام.