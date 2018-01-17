Responsive image

-15º

17
يناير

الأربعاء

26º

17
يناير

الأربعاء

 خبر عاجل
  • زيارة استثنائية بالسجون بداية من السبت القادم بمناسبة عيد الشرطة
     منذ 2 ساعة
  • إصابة ضابطي شرطة إثر انقلاب سيارة ببني سويف
     منذ 2 ساعة
  • أحمد الطيب: لابد من امتلاك القوة لنرعب العدو ونكسر أنفه
     منذ 2 ساعة
  • محمود عباس: القدس عاصمة فلسطين الأبدية.. ولا يضرنا ممن خذلنا
     منذ 2 ساعة
  • إصابة (10) أشخاص فى حادث تصادم بمنشأة القناطر
     منذ 2 ساعة
  • القبض على أحد موظفي الإصلاح الزراعي بالشرقية بتهمة الرشوة
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:20 صباحاً


الشروق

6:46 صباحاً


الظهر

12:04 مساءاً


العصر

2:58 مساءاً


المغرب

5:22 مساءاً


العشاء

6:52 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

القبض على مديرة بمستشفى السويس بتهمة النصب على المواطنين

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 158
القبض على مديرة بمستشفى السويس بتهمة النصب على المواطنين

ألقت الجهات الأمنية بمحافظة السويس، اليوم الأربعاء، القبض على مديرة شئون العاملين بمستشفى السويس العام لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بأنها تبنى وحدات سكنية.

تلقت الجهات المعنية إخطارا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية يفيد بتحرير مواطنين محاضر اتهموا فيها "أ.أ" مديرة شئون العاملين بمستشفى السويس العام بالنصب عليهم وجمعهم 1.5 مليون جنيه من المواطنين تحت مزاعم بناء وحدات سكنية.

وقدم المقدم خالد عبدالناصر رئيس مباحث الأموال العامة محضر تحريات مبدئي للنيابة العامة اتهم المسئولة بالمستشفى العام بالنصب والاحتيال.

وبصدور قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار المسئولة بالمستشفى، ضبط المقدم خالد عبدالناصر رئيس مباحث الأموال العامة على المسئولة بالمستشفى العام.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers