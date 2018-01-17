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المنوفية.. سقوط طالب فى بالوعة صرف صحي مكشوفة بتلا

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 105
المنوفية.. سقوط طالب فى بالوعة صرف صحي مكشوفة بتلا


قالت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، أن طالب أصيب إثر سقوطه بإحدى بالوعات الصرف الصحى بدائرة مركز تلا.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا باستقبال مستشفى تلا المركزى "ش ا ا" طالب، مصابا بجرح رضى بالرأس وكسر بالفقرة القطنية الثالثة، ولا يمكن استجوابه، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى.

وبالانتقال والفحص وسؤال صديقه "م م ا" مؤهل متوسط، مقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء سير المصاب بمحل إقامته سقط بإحدى بلاعات الصرف الصحى تحت الإنشاء، ما أدى إلى حدوث إصابته، ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات .

 

 

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