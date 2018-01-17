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القبض على أحد موظفي الإصلاح الزراعي بالشرقية بتهمة الرشوة

منذ 2 ساعة
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القبض على أحد موظفي الإصلاح الزراعي بالشرقية بتهمة الرشوة

ألقت الجهات المعنية، الأربعاء، القبض على موظف بالإصلاح الزراعى بكفر صقر، لحصوله على رشوة مالية من أحد المواطنين مقابل عدم تحرير محاضر مخالفة له، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

ومن التحريات تبين أنه اتفق معه على مبلغ مالى 10 آلاف جنيه، وحصل منه على مبلغ 3000 جنيه كجزء أول، لعدم تحرير محاضر مخالفات ضده، وباقى المبلغ على فترات.

وتم ضبط الموظف متلبسا بالمبلغ المالى، كما عثر بحوزته على مبلغ 15 ألف جنيه، وتم التحفظ عليه وإحالته للنيابة التى باشرت التحقيق معه، برئاسة المستشار أحمد عبد العليم، رئيس نيابة شمال الزقازيق الكلية، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

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