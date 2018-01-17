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ضبط مسئول ببريد المنوفية استولي على (310) ألف جنيه من أموال العملاء

منذ 37 دقيقة
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ضبط مسئول ببريد المنوفية استولي على (310) ألف جنيه من أموال العملاء


ألقت الجهات الأمنية القبض على وكيل مكتب بريد، استولى على 310 آلاف جنيه من حسابات العملاء بالمنوفية.
 
تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطار يفيد بتمكن فرع مباحث البريد بوسط الدلتا من القبض على " ب ت م "وكيل مكتب بريد تابع لمنطقة بريد شمال المنوفية ببركة السبع، لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات عملاء التوفير لنفسه دون وجه حق.
 
بالانتقال الفورى والفحص، وبسؤال " ع م ح " مفتش مالى وإدارى بفرع مباحث البريد بطنطا، قدم الفحص المستندى البريدى للمعلومات والمستندات البريدية الدالة على ارتكاب المذكور للواقعة، وذلك عن طريق استخدام الرقم السرى الخاص بالعاملين على الشباك الشامل بالمكتب، وقيامه باستخراج إيصالات سحب لبعض عملاء التوفير بالمكتب دون علم أصحابها، مستغلا وجود بعضهم خارج البلاد، ووفاة بعضهم حتى بلغت تلك المبالغ 310 آلاف جنيه .
 
وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية، وقام بسداد المبالغ المستولى عليها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

 

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