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المنوفية.. إصابة (4) أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم

منذ 2 يوم
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المنوفية.. إصابة (4) أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم

قالت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن 4 أفراد من أسرة واحدة، أصيبوا بحالة تسمم، وذلك بعد تناولهم وجبة طعام داخل منزلهم بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية.  

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى منوف العام كل من "ج ع ع" نقاش، وزوجته "ن ف س" ربة منزل، وابنتيهما "ا" و "س" وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، مصابين بحالة تسمم ادعاء تناول طعام معد بالمنزل.

وبالانتقال والفحص وسؤال الأول، أقر بأنه عقب تناولهم طعام معد بالمنزل شعروا بحالة إعياء، وتم نقلهم إلى المستشفى، ولم يتهم أحدا، ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 

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