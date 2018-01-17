وقفة احتجاجية للعمالة المؤقتة بالفيوم للمطالبة بالتثبيت



قام العمال المؤقتين بجامعة الفيوم يتنظيم وقفة احتجاجية داخل الحرم الجامعى حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بالتثبيت ، مطالبين الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم ، بتثبيتهم بأماكن عملهم وتحقيق أهدافهم وإعطائهم ما يستحقون من خدمات تأمينية، وتمكنهم من تقاضي رواتبهم بالنسبة التي يستحقونها ، وهي 1200 جنيه الحد الأدنى للأجور النسبة المخصصة لكل موظف يعمل في جهة حكومية.

و أكد المحتجون أنه تم التعاقد معهم من قبل الجامعة في سنة 2014 مع العلم أنهم كانوا يعملون من سنة 2010 و أنه يجب تثبيتهم بعد ثلاث سنوات من زمن التعاقد.

وأضافوا أنهم تقدموا برفع شكاوى عديدة إلى مكتب التنظيم والإدارة بالجامعة ولرئيس الجامعة ووزير التعليم العالي ولمكتب رئيس الوزراء و لرئاسة الجمهورية ولم يتم الرد عليهم من الجهات التي ذكرت ولم يتم تنفيذ مطالبهم.