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القليوبية.. سيارة مجهولة تثير حالة من الذعر بالخانكة

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 181
القليوبية.. سيارة مجهولة تثير حالة من الذعر بالخانكة

أثارت سيارة مركونة خلف استرحاة رئيس مجلس الخانكة بمحافظة القليوبية، حالة من الهلع والرعب ، بسبب تواجدها لمدة طويلة دون تحركها من مكانها او العثور علي قائدها، وعلي الفور تم إبلاغ قسم الشرطة، وانتقل لفحصها خبراء المفرقعات، وتبين خلوها من ثمة مواد متفجرة.

كان قد تبلغ لقسم الخانكة بالعثور على سيارة متروكة خلف استراحة رئيس مجلس مدينة الخانكة بناحية أرض عزيز عزت دائرة القسم.

وانتقل على الفور مأمور وضباط مباحث القسم وخبراء المفرقعات، وتبين خلو السيارة من ثمة مواد متفجرة.

بفحص السياره تبين أنها تحمل لوحات معدنية رقم ب ج ب 168 ماركة مرسيدس 200 زرقاء اللون شاسيه رقم 149005/10 – موتور رقم 113609/10، ومبلغ بسرقتها في المحضر رقم 460 جنح قسم مصر الجديده لسنة 2018م بتاريخ أمس 15 الجارى عن بلاغ المدعو" يوسف محمد يوسف " 43 سنة - ومقيم مدينة التحرير إمبابة – جيزة.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ إجراءات كف البحث عنها ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال قسم الخانكة.

 

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