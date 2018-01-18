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مصرع عائلة كاملة بالشرقية مختنقين بسبب الفحم

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 164
مصرع عائلة كاملة بالشرقية مختنقين بسبب الفحم

 

استقبلت مستشفي بلبيس العام، فى وقت سابق من صباح اليوم الخميس، سيدة وأبنائها الثلاثة مفارقين الحياة، وذلك نتيجة اختناقهم بسبب الفحم، بقرية الجوسق التابعة لمركز بلبيس فى محافظة الشرقية.

تلقت الجهات المعنية بلاغُا يفيد بوصول كل من " زينب أحمد علوان" 25 سنة  ربة منزل مقيمة قرية الجوسق مركز بلبيس، وأطفالها" عبد الرحمن  محمد بدر" 7 سنوات، و" رحمة" 5 سنوات، و" زياد" 4 سنوات، لمستشفي بلبيس العام، متوفين، وتبين من التحريات الأولية أن الوفاة حدثت نتيجة إختناقهم من الفحم، نتيجة إشعالهم موقد للتدفئة والخلود للنوم، وانتقلت قوات الشرطة إلى المستشفي لفحص البلاغ وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 

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