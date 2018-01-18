العناية الإلهية تنقذ عائلات بسوهاج إثر انهيار منزلهم

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أنقذت العناية الإلهية، أكثر من عائلة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، الخميس، وذلك عقب انهيار منزلهم المكون من طابقين بسبب قيام شقيقين بحفر أساسات منزل ملاصق لمنزلهم.

كانت الجهات المعنية قد تلقت بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بإنهيار منزل دون حدوث خسائر بالأرواح.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات بانهيار منزل بشارع الجلاء دائرة المركز مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بأفلاق النخيل ملك ممدوح فرج 38 سنة عامل ويقيم بذات الناحية لم ينتج عن ذلك ثمة وفيات أو إصابات .

بسؤال مالك المنزل أيد مضمون ما تقدم وعلل سبب الإنهيار لقيام محمد . خ وشقيقه طارق بحفر أساسات بقطعة أرض مجاورة لمنزلة ونفى الشبهة الجنائية، وتم اخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم للانتقال واتخاذ اللازم ،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 275 إداري المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة .