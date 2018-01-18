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الشرقية.. إصابة ربة منزل إثر انفجار أسطوانة غاز

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 158
الشرقية.. إصابة ربة منزل إثر انفجار أسطوانة غاز

قالت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، الخميس، أن ربة منزل أصيبت بحروق فى الوجه واليدين، إثر انفجار أسطوانة غاز بمنزلها، بمركز الزقازيق، وتم نقلها للمستشفى الجامعى، وجارى إخطار النيابة العامة.
 
تلقت الجهات المعنية اخطارًا يفيد بلاغا بنشوب حريق بناحية كفر عبد الملاك منصور دائرة مركز الزقازيق، وتم السيطر على الحريق وبالفحص تبين نشوب حريق بمنزل" أ ع أ" 55 سنة موظف بالسكة الحديد، وتبين أن الحريق نشب نتيجة انفجار أسطوانة بوتوجاز  ذات شعلة واحدة بمطبخ المنزل، وأسفر الحريق عن إصابة زوجته" ص إ م" 51 سنة ربة منزل، وتم نقلها للمستشفى الجامعي مصابة بحروق بالوجه واليدين، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

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