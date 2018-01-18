القبض على مسئول ببريد الشرقية بتهمة الاختلاس

ألقت الجهات الأمنية المختصة بمحافظة الشرقية، الخميس، القبض على وكيل مكتب بريد أم الزين،لاتهامه مع أحد المواطنين بالإستيلاء على 20 ألف جنيه من أموال أصحاب المعاشات، وتم إخطار النيابة العامة، للتحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية يفيد بلاغا بقيام وكيل مكتب تموين بردي أم الزين مركز الزقازيق التابع لمنطقة جنوب الشرقية، ويدعى " ع أ س" 46 سنة ومقيم مركز الزقازيق، والمسئول عن صرف معاشات التكافل والكرامة بالمكتب، بالإشتراك مع " ر ع م" 38 سنة حاصل علي ليسانس شريعة ومقيم ذات العنوان، بالإستيلاء علي مبلغ مالي 20 ألف جنيه، من مجموعة من الفيزا كارت الخاصة بالمواطنين الصادرة من مديرية الشئون الإجتماعية بالإسماعيلية دون علم أصحابها خلال الثلاث أشهر الماضية، تم ضبط المتهمان وجاري العرض علي النيابة العامة.

كما ألقي ضباط مباحث قسم شرطة الصالحية الجديدة، بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائي بالشرقية، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، اليوم، القبض علي " أحميد الصوفي" أخطر العناصر الإجرامية بمحافظتى الشرقية والإسماعيلية.